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Россиянин Александр Винник надеется на греческое правосудие

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8:37   11 Августа 2018
Россия

Россиянин Александр Винник надеется на греческое правосудие

Россиянин Александр Винник надеется на греческое правосудие

Гражданин РФ Александр Винник, задержанный в Греции по обвинению США в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов, надеется, что греческие власти прислушаются к нему, и дело будет расследовано, рассказал адвокат Илиас Спирлиадис.

Винника арестовали в Греции в июле прошлого года по обвинению Соединенных Штатов в отмывании от 4 до 9 миллиардов долларов через биржу криптовалют BTC-e. Запросы об экстрадиции Винника направляли в суд США, Россия и Франция. Российский посол заявил о том, что Винник должен быть выслан именно в Россию.

Сам Винник требовал на судебном заседании, чтобы его судили в Греции, так как он находился там во время совершения преступных действий, приписываемых ему. Но прокуратура города Салоники заявила, что не может найти пересланные ей через тюремную канцелярию заявления Винника. В них он соглашался назвать имена греческих клиентов и объяснить, как работала биржа. Адвокат и его клиент хотят от греческого правосудия только одного — чтобы была выполнена его работа. Суд должен определить, есть ли состав преступления в действиях Винника.

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Автор: Мария Милкевич
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