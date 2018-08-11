Трамп: спасибо Канье Уэсту за правду

Американский президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter благодарность Канье Уэсту за готовность популярного рэпера и продюсера «рассказывать правду».

В своем твите американский лидер сообщил о «новом замечательном факте» — оказывается, уровень безработицы среди афроамериканского населения пришел к рекордному минимуму. Трамп отметил, что это для него большая честь, и поддержка Канье Уэста много значит для президента.

Напомним, Трамп не в первый раз выражает благодарность в адрес певца. «Спасибо, Канье, очень здорово!» — писал президент США в апреле. В своем твите в поддержку Трампа Уэст упомянул, что у каждого человека есть право на независимое мнение.

Также Канье Уэст опубликовал в Twitter фотографию красной кепки со слоганом предвыборной кампании Трампа «Сделаем Америку снова великой» и автографом американского президента.