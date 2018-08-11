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7:13   11 Августа 2018
Россия

РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии

РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии

Боливийский лидер Эво Моралес в пятницу в Ла-Пасе принял делегацию из России. Разговор шел о перспективе разработки литиевых месторождений в Боливии.

Со стороны России в составе делегации находились представители компании «Росатом».

Посол РФ в Боливии Владимир Спринчан заявил, что в данный момент ведутся технические переговоры, ищутся возможности подписания договоров по проектам на соляных разработках в районах Уюни, Коипаса, Пастос-Грандес.

В июне в Москве Моралес провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда стало известно, что Россия и Боливия собираются заключить соглашение о сотрудничестве в разработке боливийских литиевых месторождений.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #путин #боливия #оралес #спринчан #литий
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