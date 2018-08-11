РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии

Боливийский лидер Эво Моралес в пятницу в Ла-Пасе принял делегацию из России. Разговор шел о перспективе разработки литиевых месторождений в Боливии.

Со стороны России в составе делегации находились представители компании «Росатом».

Посол РФ в Боливии Владимир Спринчан заявил, что в данный момент ведутся технические переговоры, ищутся возможности подписания договоров по проектам на соляных разработках в районах Уюни, Коипаса, Пастос-Грандес.

В июне в Москве Моралес провел переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда стало известно, что Россия и Боливия собираются заключить соглашение о сотрудничестве в разработке боливийских литиевых месторождений.