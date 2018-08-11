КНДР: заявления генсека ООН о денуклеаризации Кореи «безрассудны»

Пхеньян раскритиковал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за слова о том, что с помощью денуклеаризации Северная Корея сможет стать «нормальным членом международного сообщества».

В заявлении постоянного представительства КНДР при ООН говорится, что это «безрассудное» мнение высказано в тот момент, когда мировое сообщество одобряет совместное заявление по результатам исторического саммита глав Северной Кореи и США. На посту генсека ООН нужно принимать меры для достижения мира и стабильности в регионе, а не «присоединяться к санкционному хору», которым так восторгаются некоторые государства.

Генсек ООН на этой неделе побывал в Японии на памятной церемонии в годовщину атомной бомбардировки Нагасаки. После прошедшей 8 августа встречи с премьер-министром Синдзо Абэ Гутерриш сказал, что лишь путем полной, контролируемой и необратимой денуклеаризации КНДР сможет стать «нормальным членом международного сообщества»