На президента Гватемалы подали в суд из-за махинаций с финансами

Генпрокуратура Гватемалы и Международная комиссия против безнаказанности в Гватемале подали в Верховный суд запрос на проведение предварительного следствия в отношении президента Джимми Моралеса и одной из парламентариев по поводу вероятных махинаций с финансами в ходе выборов.

Имеется в виду незадекларированное финансирование президентской партии «Фронт национальной конвергенции» накануне выборов 2015 года. Речь идет о сумме в 7,9 миллиона кетсалей, что составляет более 1 миллиона долларов. Чтобы начать следствие, парламент должен снять с Моралеса президентскую неприкосновенность.

Ранее вопрос о незаконном финансировании партии вставал в апреле 2018 года. Генеральный прокурор Тельма Алдана и глава CICIG Иван Веласкес утверждали, что до начала выборов 2015 года партия официально получила от бизнесменов чуть более 3 миллионов кетсалей, но на самом деле эта сумма могла достигать 15 миллионов кетсалей.

В сентябре прошлого года конгресс Гватемалы не одобрил лишение Моралеса иммунитета от судебного преследования по поводу финансовых махинаций на выборах 2015 года.