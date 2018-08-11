Мы в соц.сетях:
РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии

РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии

 Захарова объяснила, зачем США понадобились очередные санкции

Захарова объяснила, зачем США понадобились очередные санкции
Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

 Российский корабль могут арестовать в Херсоне

Российский корабль могут арестовать в Херсоне
На президента Гватемалы подали в суд из-за махинаций с финансами

На президента Гватемалы подали в суд из-за махинаций с финансами

 КНДР: заявления генсека ООН о денуклеаризации Кореи «безрассудны»

КНДР: заявления генсека ООН о денуклеаризации Кореи «безрассудны»
РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии

РФ анализирует перспективность добычи лития в Боливии

 Захарова объяснила, зачем США понадобились очередные санкции

Захарова объяснила, зачем США понадобились очередные санкции
Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

 Российский корабль могут арестовать в Херсоне

Российский корабль могут арестовать в Херсоне
На президента Гватемалы подали в суд из-за махинаций с финансами

На президента Гватемалы подали в суд из-за махинаций с финансами

 КНДР: заявления генсека ООН о денуклеаризации Кореи «безрассудны»

КНДР: заявления генсека ООН о денуклеаризации Кореи «безрассудны»
6:09   11 Августа 2018
Весь мир

Новые антироссийские санкции США могут принять в виде поправок в госбюджет

Новые антироссийские санкции США могут принять в виде поправок в госбюджет

Американский Конгресс может выпустить новый пакет антироссийских санкций не отдельным законопроектом, а в виде поправок в бюджет на следующий год.

В Конгрессе считают, что лишь часть пунктов законопроекта о санкциях будет включена в виде поправок к другим законопроектам, таким как бюджет на 2019 год, который власти США должны утвердить до 30 сентября, чтобы не приостанавливать работу правительства. Кроме того, есть мнение, что некоторые положения законопроекта в итоге не будут одобрены.

Американские сенаторы 2 августа предложили на рассмотрение в Конгресс законопроект о жестком усилении антироссийских мер, в том числе "санкций в отношении энергетического и финансового секторов РФ", ее "олигархов и госпредприятий", запрета на выдачу разрешений гражданам США на участие в деятельности, связанной с некоторыми проектами по нефтедобыче в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #санкции #конгресс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...