Новые антироссийские санкции США могут принять в виде поправок в госбюджет

Американский Конгресс может выпустить новый пакет антироссийских санкций не отдельным законопроектом, а в виде поправок в бюджет на следующий год.

В Конгрессе считают, что лишь часть пунктов законопроекта о санкциях будет включена в виде поправок к другим законопроектам, таким как бюджет на 2019 год, который власти США должны утвердить до 30 сентября, чтобы не приостанавливать работу правительства. Кроме того, есть мнение, что некоторые положения законопроекта в итоге не будут одобрены.

Американские сенаторы 2 августа предложили на рассмотрение в Конгресс законопроект о жестком усилении антироссийских мер, в том числе "санкций в отношении энергетического и финансового секторов РФ", ее "олигархов и госпредприятий", запрета на выдачу разрешений гражданам США на участие в деятельности, связанной с некоторыми проектами по нефтедобыче в России.