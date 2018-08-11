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Эксперт: падение турецкой лиры не повлияет на поток туристов из РФ

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4:10   11 Августа 2018
Весь мир

Эксперт: падение турецкой лиры не повлияет на поток туристов из РФ

Эксперт: падение турецкой лиры не повлияет на поток туристов из РФ

Турпоток россиян в Турцию не изменится из-за падения курса турецкой лиры, но если рубль продолжит падать, количество российских туристов может снизиться, считает независимый эксперт по туристическому рынку Алексей Каширский.

Напомним, в пятницу турецкая лира упала до исторического минимума по отношению к американской валюте.

В результате падения лиры в плюсе оказываются лишь турецкие отели, транспортные и экскурсионные компании, потому что выручка у них в долларах, а расходы в лирах. Для российских туристов поездка так ли иначе будет дороже, ведь цены на турпакеты, самолеты, и прочее — в долларах. Поэтому если рубль продолжит падать, а доходы россиян — снижаться, турпоток уменьшится.

Впрочем, текущий сезон проходит выгодно для туристического сектора Турции.

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Автор: Мария Милкевич
#турция #турпоток #лира
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