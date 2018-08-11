Захарова объяснила, зачем США понадобились очередные санкции

Штаты объявляют новые санкции, так как у них заканчиваются ресурсы для дальнейшего развития, пояснила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Ранее американцам хватало ресурсов для преодоления регулярных мировых кризисов. Теперь они исчерпаны, и приходится проводить политическую, финансовую, экономическую экспансию. Захарова напомнила о жесткой ограничительной политике Вашингтона в отношении Китая, Ирана и даже дружественного Евросоюза.

Захарова отметила, что в данный момент Россия прорабатывает контрмеры на новый пакет американских санкций. Вместо того, чтобы вместе искать пути преодоления противоречий, Штаты вновь вынуждают Москву «отзеркаливать» их действия.