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Захарова объяснила, зачем США понадобились очередные санкции

Захарова объяснила, зачем США понадобились очередные санкции

 Российское посольство отреагировало на создание Космических войск в США

Российское посольство отреагировало на создание Космических войск в США
Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

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3:48   11 Августа 2018
Россия

Захарова объяснила, зачем США понадобились очередные санкции

Захарова объяснила, зачем США понадобились очередные санкции

Штаты объявляют новые санкции, так как у них заканчиваются ресурсы для дальнейшего развития, пояснила директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

Ранее американцам хватало ресурсов для преодоления регулярных мировых кризисов. Теперь они исчерпаны, и приходится проводить политическую, финансовую, экономическую экспансию. Захарова напомнила о жесткой ограничительной политике Вашингтона в отношении Китая, Ирана и даже дружественного Евросоюза.

Захарова отметила, что в данный момент Россия прорабатывает контрмеры на новый пакет американских санкций. Вместо того, чтобы вместе искать пути преодоления противоречий, Штаты вновь вынуждают Москву «отзеркаливать» их действия.

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Автор: Мария Милкевич
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