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3:32   11 Августа 2018
Весь мир

Министры обороны США и Японии обсудили КНДР и Aegis Ashore

Министры обороны США и Японии обсудили КНДР и Aegis Ashore

Глава минобороны Японии Ицунори Онодэра и его американский коллега Джеймс Мэттис провели телефонный разговор. Они договорились о взаимодействии с целью размещения в Японии двух наземных комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore.

Также министры обсудили региональные проблемы с учетом июльской поездки Онодэры в РФ на встречу с главой российского МИД, в частности, ситуацию с Северной Кореей. Политики согласились, что необходима полная, контролируемая и необратимая денуклеаризация Корейского региона и уничтожение всех имеющихся у Пхеньяна видов баллистических ракет.

В декабре 2017 года власти Японии запланировали на 2023 год размещение на севере и юго-западе острова Хонсю двух американских комплексов ПРО Aegis Ashore для обеспечения безопасности. РФ и КНР высказались против такого дисбаланса сил в регионе.

На размещение двух комплексов Aegis Ashore Японии придется потратить порядка 268 млрд иен или 2,4 млрд долларов.

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Автор: Мария Милкевич
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