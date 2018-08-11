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 ПВО Сирии уничтожила вражеский объект под Дамаском

ПВО Сирии уничтожила вражеский объект под Дамаском
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 ПВО Сирии уничтожила вражеский объект под Дамаском

ПВО Сирии уничтожила вражеский объект под Дамаском
3:08   11 Августа 2018
Весь мир

ПВО Сирии уничтожила вражеский объект под Дамаском

ПВО Сирии уничтожила вражеский объект под Дамаском

Системы ПВО Сирии ликвидировали вражескую воздушную цель в районе Дейр Аль-Ашаэр в провинции Дамаск, рассказало сирийское национальное агентство САНА. Точной информации о сбитом объекте пока нет.

Напомним, в пятницу российские вооруженные силы сбили два беспилотника, летящих в сторону авиабазы Хмеймим с территории боевиков в провинции Латакия.

По словам генерал-майора Алексея Цыганкова, воздушные объекты были уничтожены на расстоянии от авиабазы с помощью зенитных орудий. Он уточняет, что никто не пострадал, военные не причинили и материального ущерба. Авиабаза работает в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что 2 августа системы ПВО Сирии уничтожили два израильских разведывательных беспилотника к западу от Дамаска.

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Автор: Мария Милкевич
#сирия #дамаск #беспилотник #цыганков
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