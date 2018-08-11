Иран провел первое за год испытание баллистической ракеты

Американская разведка засекла первое за год испытание Тегераном баллистической ракеты семейства Fateh.

Отмечается, что испытания прошли в знак неповиновения США вскоре после того, как Трамп вывел Вашингтон из ядерной сделки с Ираном, и накануне возобновления антииранских санкций.

Ракета преодолела более 160 км над Ормузским проливом. Информацию распространил телеканал Fox News, но Пентагон не подтвердил ее.

Ранее командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что решение вопроса о сохранении Ормузского пролива открытым для прохода кораблей зависит в первую очередь от национальных интересов Ирана. 4 июля сообщалось, что вооруженные силы Ирана готовы перекрыть пролив для провоза нефти в другие государства лишь в том случае, если США продолжат применять антииранские санкции.