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2:01   11 Августа 2018
Весь мир

Иран провел первое за год испытание баллистической ракеты

Иран провел первое за год испытание баллистической ракеты

Американская разведка засекла первое за год испытание Тегераном баллистической ракеты семейства Fateh.

Отмечается, что испытания прошли в знак неповиновения США вскоре после того, как Трамп вывел Вашингтон из ядерной сделки с Ираном, и накануне возобновления антииранских санкций.

Ракета преодолела более 160 км над Ормузским проливом. Информацию распространил телеканал Fox News, но Пентагон не подтвердил ее.

Ранее командующий ВМС Ирана контр-адмирал Хосейн Ханзади заявил, что решение вопроса о сохранении Ормузского пролива открытым для прохода кораблей зависит в первую очередь от национальных интересов Ирана. 4 июля сообщалось, что вооруженные силы Ирана готовы перекрыть пролив для провоза нефти в другие государства лишь в том случае, если США продолжат применять антииранские санкции.

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Автор: Мария Милкевич
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