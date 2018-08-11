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 Российский летчик Ярошенко недоволен условиями тюремного заключения в США

Российский летчик Ярошенко недоволен условиями тюремного заключения в США
1:36   11 Августа 2018
Весь мир

Российский летчик Ярошенко недоволен условиями тюремного заключения в США

Российский летчик Ярошенко недоволен условиями тюремного заключения в США

Летчик Константин Ярошенко, осужденный в США на 20 лет тюремного заключения, пребывает в хорошем настроении в ожидании встречи с родными. Однако он недоволен условиями содержания в тюрьме города Данбери, рассказал адвокат Алексей Тарасов.

В первую очередь речь идет о нормах санитарии. На более чем 100 заключенных приходится всего четыре унитаза и умывальника. Медицинские работники не имеют необходимой квалификации. В частности, "по поводу зубов ему сказали, что они смогут только вырвать".

Адвокат общается с подзащитным по телефону. Поговорить лично они смогут тогда же, когда произойдет и встреча с семьей. Ранее супруга Ярошенко Виктория, которая не видела мужа почти семь лет, сообщала, что будет в США 20 августа вместе с дочерью. Приобрести билеты семье летчика помогли друзья.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #тюрьма #ярошенко
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