Предвыборная агитация в прессе стартует в регионах 9 сентября

Период агитации в СМИ стартует в субботу в регионах РФ накануне единого дня голосования 9 сентября. По закону все кандидаты имеют право на бесплатный эфир на радио и телевидении, а также равные площади в бумажных СМИ.

Кандидат может начать агитацию еще во время выдвижения — устраивать публичные мероприятия, встречи с избирателями, раздавать листовки и буклеты. Но начинать агитировать в прессе можно только за 28 дней до выборов и лишь зарегистрированным кандидатам.

Пятьдесят процентов времени на телевидении и радио предназначено для дебатов, в которых необходимо личное присутствие кандидатов, еще пятьдесят процентов распределяется поровну между кандидатами для показа рекламных роликов. В ночь на 8 сентября наступит «день тишины», и агитировать будет запрещено.