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0:41   11 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

Украинский министр инфраструктуры Омелян считает, что «отсталая и феодальная» Россия — не место для украинцев, и нужно устроить между государствами «санитарную границу», чтобы предотвратить поездки граждан Украины на заработки в Россию.

Ранее Омелян заявлял о возможности прекращения железнодорожного сообщения с РФ. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник подчеркнул, что это отрицательно скажется на украинских трудовых мигрантах.

Однако Омелян не понимает, что может понадобиться гражданам Украины "в отсталой, феодальной стране", ведь в странах Евросоюза зарплата и условия проживания намного лучше.

Министр также вспомнил идею остановить автобусное сообщение с РФ. Он отметил, что о восстановлении железнодорожного сообщения с Донбассом и Крымом не может быть и речи.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #донбасс #украина #крым #омелян #санитарная граница
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