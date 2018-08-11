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 Спортсменка из РФ Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Спортсменка из РФ Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы
Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

 Российский корабль могут арестовать в Херсоне

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Пхеньян отклонил «гангстерские» предложения США по денуклеаризации

Пхеньян отклонил «гангстерские» предложения США по денуклеаризации

 Около 30 человек пострадали в Бразилии в результате мощного взрыва на заводе

Около 30 человек пострадали в Бразилии в результате мощного взрыва на заводе
0:16   11 Августа 2018
Весь мир

Пхеньян отклонил «гангстерские» предложения США по денуклеаризации

Пхеньян отклонил «гангстерские» предложения США по денуклеаризации

Северная Корея не приняла ни одного предложения США по ядерному разоружению, назвав их «гангстерскими». КНДР также не устроил конкретный временной график, предложенный Вашингтоном.

Власти Северной Кореи считают, что прежде всего необходимо отменить американские санкции и заключить мирный договор.

Ранее госсекретарь Майк Помпео предлагал КНДР передать Штатам или нейтральной стороне 60–70 % имеющегося в стране ядерного вооружения.

На июньской встрече в Сингапуре между Северной Кореей и США Дональд Трамп и Ким Чен Ын заключили договор о готовности Пхеньяна к полной денуклеаризации Корейского полуострова при условии, что Штаты гарантируют безопасность в регионе.

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Автор: Мария Милкевич
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