Пхеньян отклонил «гангстерские» предложения США по денуклеаризации

Северная Корея не приняла ни одного предложения США по ядерному разоружению, назвав их «гангстерскими». КНДР также не устроил конкретный временной график, предложенный Вашингтоном.

Власти Северной Кореи считают, что прежде всего необходимо отменить американские санкции и заключить мирный договор.

Ранее госсекретарь Майк Помпео предлагал КНДР передать Штатам или нейтральной стороне 60–70 % имеющегося в стране ядерного вооружения.

На июньской встрече в Сингапуре между Северной Кореей и США Дональд Трамп и Ким Чен Ын заключили договор о готовности Пхеньяна к полной денуклеаризации Корейского полуострова при условии, что Штаты гарантируют безопасность в регионе.