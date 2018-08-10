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Дипмиссия РФ заявила об антироссийских высказываниях британского министра обороны

Дипмиссия РФ заявила об антироссийских высказываниях британского министра обороны

 Спортсменка из РФ Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Спортсменка из РФ Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы
Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

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23:53   10 Августа 2018
Россия

Дипмиссия РФ заявила об антироссийских высказываниях британского министра обороны

Дипмиссия РФ заявила об антироссийских высказываниях британского министра обороны

Пресс-секретарь посольства РФ рассказал, что глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон обвинил Москву в милитаризме и агрессии. Эти высказывания носят чрезмерно воинственный и откровенно русофобский характер, отметили в посольстве.

Хвастливые заявления Уильямсона прозвучали крайне безответственно и даже дико, подчеркнул пресс-секретарь дипмиссии РФ. Таким образом правительство Великобритании продолжает препятствовать улучшению российско-европейских отношений.

Однако теперь стали ясны настоящие причины форсированного повышения финансирования НАТО, которое предположительно достигнет к концу года 1,26 триллионов долларов.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #великобритания #уильямсон
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