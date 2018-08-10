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 Спортсменка из РФ Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы

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23:27   10 Августа 2018
Россия

Спортсменка из РФ Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Спортсменка из РФ Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы

Спортсменка из РФ Мария Ласицкене, выступающая под нейтральным флагом, заняла первое место в прыжках в высоту на берлинском чемпионате Европы по легкой атлетике.

Победной стала вторая попытка покорить двухметровую планку. Затем спортсменка трижды пробовала покорить высоту 2,04 метра, но неудачно. Серебро досталось болгарской спортсменке Миреле Демиревой за ту же высоту, взятую лишь с третьего раза. Бронзу получила немецкая легкоатлетка Мари-Лоуренс Юнгфляйш за высоту 1,96 метра.

Это первая золотая медаль, завоеванная российскими легкоатлетами на чемпионате Европы. Неофициально спортсмены из РФ занимают первую строчку в общекомандном зачете, им принадлежит 54 медали, но их достижения не учитываются.

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Автор: Мария Милкевич
#спорт #чемпионат европы #ласицкене
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