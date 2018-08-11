Российское посольство отреагировало на создание Космических войск в США

Российское посольство отреагировало в Twitter на создание космических войск США фразой «Доброе утро, Космические войска!», картинкой с логотипом Космических сил РФ и ссылкой на соответствующую страницу сайта Минобороны.

Так российские дипломаты напомнили о том, что Космические войска существовали в России в 2001–2011 годах как самостоятельный род войск, 1 декабря 2011 года трансформированы в Войска воздушно-космической обороны, а 1 августа 2015 года вновь преобразованы в отдельный род войск в составе Воздушно-космических сил.

Напомним, в четверг американский вице-президент Майк Пенс рассказал о намерении создать к 2020 году военное министерство по космосу. Ранее президент Трамп заявил о необходимости выделения военно-космических войск в отдельный вид войск. Также он сказал, что Штаты стремятся к доминированию в космосе и не собираются «плестись» за РФ и КНР.