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 Спортсменка из РФ Ласицкене взяла золото в прыжках в высоту на чемпионате Европы

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Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

Киев решил создать «санитарную границу» между Украиной и «отсталой» Россией

 Российский корабль могут арестовать в Херсоне

Российский корабль могут арестовать в Херсоне
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23:02   10 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Российский корабль могут арестовать в Херсоне

Российский корабль могут арестовать в Херсоне

Корабль под российским флагом Mekhanik Pogodin могут арестовать в торговом порту Херсона. Об этом написал в Facebook Борис Бабин, постоянный представитель Порошенко в Крыму.

Причина в том, что судном владеет компания, включенная в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины. Бабин отметил, что возьмет дело под личный контроль.

Он подчеркнул, что на этот раз никому не позволит развалить дело. Впрочем, суд пока не вынес постановление об аресте судна.

Ранее украинские пограничники арестовали крымское судно «Норд» под российским триколором в Азовском море. На борту находились десять граждан РФ, но Киев счел их гражданами Украины. Двоим из них удалось вернуться в Крым через Белоруссию, семерых задержали в Минске. Капитану грозит до пяти лет тюрьмы за «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства».

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Автор: Мария Милкевич
#россия #украина #крым #херсон #бабин
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