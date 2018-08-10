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22:38   10 Августа 2018
Весь мир

Около 30 человек пострадали в Бразилии в результате мощного взрыва на заводе

Около 30 человек пострадали в Бразилии в результате мощного взрыва на заводе

В бразильском городе Ипатинга в штате Минас-Жерайс в пятницу на местном заводе прогремел мощный взрыв, в результате которого пострадали порядка 30 человек.

Подробности произошедшего в настоящее время уточняются, однако, уже известно, что взорвались хранившиеся на заводе емкости для газа. Об этом сообщает телеканал Globo.

Также отмечается, что все раненые госпитализированы. Медики заявляют, что состояние пострадавших не внушает опасений за их жизнь. Один из пострадавших находится в более тяжелом состоянии – он сильно отравился угарным газом.

Остальных рабочих экстренно эвакуировали с территории завода. Также местная полиция приняла решение эвакуировать жителей ближайших к заводу домов и учеников из расположенной поблизости школы. Очевидцы сообщают, что взрыв был такой силы, что его услышали в разных районах города.

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Автор: Александр Люблинский
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