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22:28   10 Августа 2018
Весь мир

Российские военные сбили вблизи авиабазы Хмеймим два беспилотника

Российские военные сбили вблизи авиабазы Хмеймим два беспилотника

Два беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории, подконтрольной боевикам, были сбиты в пятницу российскими военнослужащими вблизи российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Об этом журналистам рассказал глава Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

«За минувшие сутки средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим было обнаружено два БПЛА, запущенных с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории на севере провинции Латакия», - заявил генерал-майор Циганко, в частности.

Также он добавил, что оба беспилотника были сбиты зенитными орудиями на удалении от территории авиабазы, в результате чего никто не пострадал. Российская авиабаза Хмеймим продолжает работать в штатном режиме.

Российские военные сбили вблизи авиабазы Хмеймим два беспилотника

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Автор: Александр Люблинский
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