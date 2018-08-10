Россия передала гуманитарную помощь в Дейр-эз-Зор и Хомс

Российский Центр по примирению враждующих сторон передал сирийцам 5,6 тонн продовольствия. Как рассказал прессе генерал-майор Алексей Цыганков, Россия провела в Сирии почти 1900 гуманитарных акций.

Кроме этого центр оказал поддержку 13 семьям русской общины, проживающим в районах Эс-Сурьян, Эль-Муалимин, Эль-Джебель, Балалат, Эль-Кабаса города Алеппо. Эти люди оказались в сложном положении, и российские военные передали им 13 продуктовых наборов весом около 65 кг.

За весь период урегулирования сирийского конфликта российский центр передал населению 2900 тонн помощи.