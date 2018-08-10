Масковского альпиниста спасли из ледовой трещины на Эльбрусе

Спасатели из эльбрусского высокогорного поискового отряда МЧС РФ достали из ледовой трещины провалившегося туда альпиниста – жителя Москвы.

Об этом в пятницу вечером сообщает РИА Новости, отмечая, что в настоящее время спасенного альпиниста спускают с горы вниз.

«По предварительной информации, у него жалобы на боли в спине», - добавили спасатели.

Ранее представители МЧС РФ по Кабардино-Балкарии заявили, что в пятницу вечером зарегистрированная группа альпинистов-москвичей в составе 12 человек заблудилась на Эльбрусе – на высоте 4 200 метров. Отмечалось, что на их поиски отправился отряд из десяти спасателей.

Напомним: на Монблане спасатели искали пропавшую со вторника группу итальянских альпинистов. В пятницу 10 августа СМИ сообщили, что все три альпиниста обнаружены мертвыми.