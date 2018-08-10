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22:15   10 Августа 2018
Россия

Масковского альпиниста спасли из ледовой трещины на Эльбрусе

Масковского альпиниста спасли из ледовой трещины на Эльбрусе

Спасатели из эльбрусского высокогорного поискового отряда МЧС РФ достали из ледовой трещины провалившегося туда альпиниста – жителя Москвы.

Об этом в пятницу вечером сообщает РИА Новости, отмечая, что в настоящее время спасенного альпиниста спускают с горы вниз.

«По предварительной информации, у него жалобы на боли в спине», - добавили спасатели.

Ранее представители МЧС РФ по Кабардино-Балкарии заявили, что в пятницу вечером зарегистрированная группа альпинистов-москвичей в составе 12 человек заблудилась на Эльбрусе – на высоте 4 200 метров. Отмечалось, что на их поиски отправился отряд из десяти спасателей.

Напомним: на Монблане спасатели искали пропавшую со вторника группу итальянских альпинистов. В пятницу 10 августа СМИ сообщили, что все три альпиниста обнаружены мертвыми.

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Автор: Александр Люблинский
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