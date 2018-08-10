Помпео решил наладить диалог с Россией

Госсекретарь США Помпео сообщил главе МИД РФ Лаврову, что США не против наладить с Россией диалог и в целом улучшить отношения. Об этом рассказали в пресс-службе Госдепа.

Между политиками состоялся телефонный разговор. Помимо желания США наладить диалог обсуждались антироссийские санкции и «сохраняющиеся вызовы в Сирии».

Ранее США объявляли об очередном ужесточении санкций в отношении РФ. Причиной стало отравление Скрипалей в Великобритании весной этого года, в котором обвинили Россию. Штаты ввели ограничения, ссылаясь на Закон о контроле над химическим и биологическим оружием.