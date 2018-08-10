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 Помпео решил наладить диалог с Россией

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22:15   10 Августа 2018
Россия

Помпео решил наладить диалог с Россией

Помпео решил наладить диалог с Россией

Госсекретарь США Помпео сообщил главе МИД РФ Лаврову, что США не против наладить с Россией диалог и в целом улучшить отношения. Об этом рассказали в пресс-службе Госдепа.

Между политиками состоялся телефонный разговор. Помимо желания США наладить диалог обсуждались антироссийские санкции и «сохраняющиеся вызовы в Сирии».

Ранее США объявляли об очередном ужесточении санкций в отношении РФ. Причиной стало отравление Скрипалей в Великобритании весной этого года, в котором обвинили Россию. Штаты ввели ограничения, ссылаясь на Закон о контроле над химическим и биологическим оружием.

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Автор: Мария Милкевич
#россия #сша #лавров #диалог #помпео
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