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22:03   10 Августа 2018
Весь мир

Лондон бездействует: Посольство РФ о расследовании убийства Николая Глушкова

Лондон бездействует: Посольство РФ о расследовании убийства Николая Глушкова

Британские власти отказываются реагировать на предложения Москвы, которые касаются совместного расследования произошедшего в Великобритании убийства бывшего заместителя замгендиректора компании «Аэрофлот» Николая Глушкова.

Об этом в пятницу вечером сообщило российское посольство в Лондоне, добавив, что в деле расследования убийства Глушкова Москва, несмотря на все попытки, никак не может наладить с Лондоном взаимодействие по линии правоохранительных органов.

Напомним: ранее сообщалось, что ранее Генеральная прокуратура РФ направила властям Великобритании запрос с просьбой о помощи и содействии в ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства российского бизнесмена на британской территории. На что Лондон ответил отказом сотрудничать.

Лондон бездействует: Посольство РФ о расследовании убийства Николая Глушкова

Напомним: бывший заместитель гендиректора компании «Аэрофлот» был найден задушенным в Лондоне 13 марта текущего года. Британские следователи назвали обстоятельства его гибели «необъяснимыми». Следственный комитет России возбуди по факту насильственной гибели Глушкова дело по статье «Убийство».

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Автор: Александр Люблинский
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