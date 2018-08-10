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21:54   10 Августа 2018
Россия

Московскую промзону превратят в культурное пространство

Московскую промзону превратят в культурное пространство

В 2025 году в Москве на территории бывшего завода «Серп и молот» откроют Дом культуры и музыки. Завод не работает с 2011 году и находится на реконструкции.

Музыкальная инфраструктура будет включать в себя концертный зал на 3500 зрителей, музыкальные студии, классы по вокалу. Вокруг построят новый жилой район на 19000 человек и 26500 рабочих мест с поликлиникой, школами и детскими садами.

В последние годы в Москве все чаще преобразуют промзоны в культурные пространства, хотя еще недавно на их месте открывали очередные торговые площади. Эта тенденция положительно повлияла на облик столицы. Гости города, в частности, болельщики, посетившие Москву во время Чемпионата мира по футболу, замечают улучшения и положительно отзываются об удачном сочетании традиции с современностью.

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Автор: Мария Милкевич
#москва #серп и молот #культурное пространство
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