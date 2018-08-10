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21:27   10 Августа 2018
Весь мир

Турция: новые пошлины США не соответствуют правилам ВТО

Турция: новые пошлины США не соответствуют правилам ВТО

Министерство торговли Турции заявило, что правила ВТО не допускают двойное повышение пошлин на импорт стали и алюминия из Турции в США.

Трамп одобрил повышение пошлин до 20 % на алюминий и до 50 % на сталь. В результате турецкая лира всего за сутки упала на 20 % до 6,62 за доллар, минимальной цифры за всю историю страны.

Причиной такого поведения США стало обострение американо-турецких отношений из-за священника Эндрю Брансона, арестованного в Турции в 2016 году. Уже действуют санкции против турецкого министра юстиции Абдулахмита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу. Они виновны в «серьезных нарушениях прав человека».

Турция заявила, что сама не нарушает правила ВТО и ждет того же от других государств. Торговые связи с США по-прежнему важны для страны.

Американские пошлины действуют с марта, в июне Турция объявила об ответных пошлинах на товары из США на сумму 300 миллионов долларов.

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Автор: Мария Милкевич
#сша #турция #трамп #пошлины
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