Адвокат Коцабы считает, что ее подзащитному ничего не грозит: Просто нервы потрепят

В пятницу 10 августа стало известно о том, что оправданного ранее судом украинского журналиста Руслана Коцабу прокуратура вновь пытается привлечь к ответственности по старому делу о госизмене.

Эту новость прокомментировала адвокат Коцабы – Татьяна Монтян, которая заявила, что о повторном открытии старого уголовного дела не может быть и речи.

Слова адвоката приводит Федеральное агентство новостей. В частности, она заявила, что Апелляционный суд, оправдав журналиста, вернул прокуратуре обвинительный акт указав на нестыковки в нем, а она под видом якобы исправленных нарушений, теперь пытается «запихнуть» его обратно – в суд.

При этом Монтян добавила, что ее и Руслана Коцабу сейчас пытаются заставить ознакомиться с материалами дела, но она в отпуске, а ее подзащитный – в Киеве, поэтому она просто написала ходатайство отложить это все до осени.

«Это не другое дело, это то же самое дело, они просто попытались «подшаманить» обвинительный акт и вернуть его в суд. Но я что-то сомневаюсь, что у них получится. Так, просто нервы потрепят», - пояснила адвокат.

При этом она отметила, что украинское правосудие в данном случае уже проявило себя с лучшей стороны, оправдав Коцабу и сунув прокуратуре «в морду» ее обвинительный акт. Однако ее подзащитному все же пришлось провести в тюрьме 523 дня, так как изначально в отношении Руслана был вынесен обвинительный приговор по делу о государственной измене, а оправдал его апелляционный суд.

Напомним: украинского журналиста Руслана Коцабу задержали в феврале 2015 года после того, как он в 2014 году не раз бывал в Донбассе и осуждал действия силовиков, а также после того, как он опубликовал в социальных сетях призыв к мужскому населению страны не идти воевать в зону так называемой АТО. Журналисту предъявили обвинения в государственной измене. Ивано-Франковский городской суд признал его виновным, но позже Апелляционный суд оправдал журналиста и выпустил его на свободу прямо в зале суда.