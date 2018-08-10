Захарова посетила в сербском Гуче Международный фестиваль трубачей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила международный фестиваль трубачей, проходящий в сербском городе Гуча, где ей подарили футболку с изображением российского президента Владимира Путина.

Об этом в пятницу вечером сообщает агентство ТАСС, отмечая, что участие в фестивале приняли сотни человек, которые также узнавали и приветствовали представителя МИД России Марию Захарову.

В качестве принимающей стороны глава МИД Сербии Ивица Дачич, глава Министерства инноваций и технологического развития Ненад Попович и Драган Маркович Палма – мэр города Ягодлина, проводили Марию Захарову по городу, в местный Музей трубы и в мэрию города Гучи.

Представитель российского МИД поделилась впечатлениями от посещения мероприятия, сказав, что не она не ожидала увидеть там так много гостей из разных стран мира.