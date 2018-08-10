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20:58   10 Августа 2018
Весь мир

Захарова посетила в сербском Гуче Международный фестиваль трубачей

Захарова посетила в сербском Гуче Международный фестиваль трубачей

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова посетила международный фестиваль трубачей, проходящий в сербском городе Гуча, где ей подарили футболку с изображением российского президента Владимира Путина.

Об этом в пятницу вечером сообщает агентство ТАСС, отмечая, что участие в фестивале приняли сотни человек, которые также узнавали и приветствовали представителя МИД России Марию Захарову.

В качестве принимающей стороны глава МИД Сербии Ивица Дачич, глава Министерства инноваций и технологического развития Ненад Попович и Драган Маркович Палма – мэр города Ягодлина, проводили Марию Захарову по городу, в местный Музей трубы и в мэрию города Гучи.

Представитель российского МИД поделилась впечатлениями от посещения мероприятия, сказав, что не она не ожидала увидеть там так много гостей из разных стран мира.

«Гуча показала, что небольшой городок при помощи культуры может объединять людей со всего мира», - сказала также Мария Захарова. 

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Автор: Александр Люблинский
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