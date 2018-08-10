Не море и не озеро. В Актау определят правовой статус Каспия

Спустя двадцать лет пять прикаспийских государств выработали единую позицию по богатому нефтью и газом крупнейшему замкнутому водоему на Земле.

В воскресенье, 12 августа, президенты России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении соберутся городе Актау (Казахстан) на пятый каспийский саммит. Центральным событием встречи станет подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря.

Над документом стороны работали более двадцати лет. Он позволит государствам получить полную юрисдикцию над ресурсами своего участка дна и решать с партнерами вопросы недропользования, руководствуясь международным правом. Как ранее предупреждали российские официальные лица, географических координат в документе не будет.

В недрах Каспия хранятся богатые залежи нефти и газа. Бывший вице-премьер России Сергей Иванов в 2011 году оценивал запасы черного золота только в российском секторе в 2,9 миллиардов тонн, природного и нефтяного газа – в три триллиона кубометров.

Каспий называют морем лишь номинально. Крупнейший на земле замкнутый водоем можно классифицировать как озеро, но ложе его сформировала земная кора океанического типа.

Заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин в интервью «Коммерсанту» сообщил, что у Каспия будет особый правовой статус в силу своих особенностей.

«Оно представляет собой внутриконтинентальный водоем, который не имеет прямой связи с Мировым океаном, и поэтому не может рассматриваться в качестве моря. Но одновременно в силу своих размеров, состава воды и особенностей дна Каспий не может считаться и озером», - объяснил дипломат.

Поэтому на Каспийском море не работают положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и принципы разделения трансграничных озер. Делить дно придется по одним правилам, а водную гладь – по другим.

По словам Карасина, документ, который президенты собираются подписать в Актау, одинаково выгоден всем сторонам в плане реализации совместных проектов. Договорится удалось «без диктата и выкручивания рук». Конвенция также определяет общие принципы действия военно-морских сил стран-подписантов. Москва не желает видеть на Каспии вооруженные силы третьих стран, а также отстаивала пункт, обязывающий прикаспийские государства не предоставлять свои территории кому-либо «для совершения агрессии и других военных действий против любой из сторон».

И наконец конвенция позволяет прокладывать по дну трубопроводы. Если предполагается, что труба пойдет по участку дна соседа, то нужно получить его согласие. В остальных случаях нужно просто уведомить партнеров о планах постройки магистралей.

Проект Транскаспийского газопровода из Туркмении в Азербайджан стороны обсуждали еще в середине 90-х годов. Урегулированный статус Каспия позволит Ашхабаду поставлять топливо в Европу транзитом через Азербайджан, Грузию и Турцию. Впрочем, экономическая целесообразность такого проекта сегодня под вопросом.