Минобороны модернизирует Ил-22М11

Документ о модернизации самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11 появился на портале государственных закупок.

Министерство планирует преобразить пять единиц техники к концу 2021 года. В документе указано о проведении закрытого аукциона для исполнения работ по ремонту и модернизации для преобразования машин в многофункциональные командные пункты.

После вышеперечисленных действий с борта самолета станет возможным управление в режиме онлайн наземными, воздушными и космическими войсками. В планах работ особо отмечается установка узлов ретрансляции, синхронизированных с автоматическими системами управления на земле.

Работы пройдут в два этапа: первые две машины планируется отремонтировать до 10 ноября 2019 года, оставшиеся три самолета будут готовы спустя еще два года. Стоимость контракта оценивается почти в два миллиарда рублей.