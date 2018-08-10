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20:55   10 Августа 2018
Россия

Минобороны модернизирует Ил-22М11

Минобороны модернизирует Ил-22М11

Документ о модернизации самолетов управления и ретрансляции Ил-22М11 появился на портале государственных закупок.

Министерство планирует преобразить пять единиц техники к концу 2021 года. В документе указано о проведении закрытого аукциона для исполнения работ по ремонту и модернизации для преобразования машин в многофункциональные командные пункты. 

После вышеперечисленных действий с борта самолета станет возможным управление в режиме онлайн наземными, воздушными и космическими войсками. В планах работ особо отмечается установка узлов ретрансляции, синхронизированных с автоматическими системами управления на земле.

Работы пройдут в два этапа: первые две машины планируется отремонтировать до 10 ноября 2019 года, оставшиеся три самолета будут готовы спустя еще два года. Стоимость контракта оценивается почти в два миллиарда рублей. 

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Автор: Анна Манц
#минобороны #госзакупки #ил-22м11
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