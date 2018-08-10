Свыше 30 человек пострадали во время митинга в Румынии

В больнице после митинга в Бухаресте оказались и сотрудники правоохранительных органов, и манифестанты, сообщает агентство Agerpres.

Инцидент произошел из-за попыток участников мероприятия прорваться через ограждения, в результате произошла стыка между жандармами и митингующими. В итоге пострадали 36 человек.

Трое правоохранителей получили ранения, два гражданских лица согласились на госпитализацию в больницу, остальные получили медицинскую помощь на месте происшествия, на площади Победы, где собралось более 10 тысяч человек.

Драка демонстрантов с жандармами произошла в районе 19.00, в опасности оказались представители СМИ.

Жандармерия призывает всех отдалиться от группы людей, провоцирующих насилие и беспорядки.

Румыны из диаспоры вышли на улицы города с требование роспуска парламента, проведения досрочных выборов независимости юстиции и создания однопалатного парламента с 300 сенаторами, из которых 100 будут представлять интересы диаспоры. Суммарно протестующие выдвинули более 20 требований, жителей страны не удовлетворены налоговой системой и пенсионной реформой.