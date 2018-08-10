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20:39   10 Августа 2018
Россия

Частным охранникам могут предоставить льготы за помощь полиции

Частным охранникам могут предоставить льготы за помощь полиции

Росгвардия предложила предоставить социальные гарантии сотрудникам Частных охранных предприятий (ЧОП), помогающим полиции в охране правопорядка.

Об этом в пятницу сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

При этом отмечается, что данное предложение уже оформлено в законопроект. В частности, предлагается внести в закон «о частной охранной деятельности в России» изменения, предоставив социальные гарантии сотрудникам ЧОП, оказывающим содействие органам охраны правопорядка. В документе отмечается, что таким образом на отношения, которые возникают между полицией и частными охранными предприятиями в процессе обеспечения правопорядка, будут распространены гарантии правовой и социальной защиты, а также будет обеспечен должный уровень соблюдения трудового законодательства в отношении охранников ЧОП, привлекаемых к сотрудничеству с Росгвардией.

В настоящее время законодательство гарантирует лишь страхование охранников ЧОП на случай их гибели или получения любого вреда здоровью в ходе выполнения своих обязанностей. При чем страхование сотрудников проводится за счет частной охранной организации, в которой они работают.

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Автор: Александр Люблинский
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