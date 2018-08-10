Частным охранникам могут предоставить льготы за помощь полиции

Росгвардия предложила предоставить социальные гарантии сотрудникам Частных охранных предприятий (ЧОП), помогающим полиции в охране правопорядка.

Об этом в пятницу сообщает РИА Новости, со ссылкой на заявление Главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

При этом отмечается, что данное предложение уже оформлено в законопроект. В частности, предлагается внести в закон «о частной охранной деятельности в России» изменения, предоставив социальные гарантии сотрудникам ЧОП, оказывающим содействие органам охраны правопорядка. В документе отмечается, что таким образом на отношения, которые возникают между полицией и частными охранными предприятиями в процессе обеспечения правопорядка, будут распространены гарантии правовой и социальной защиты, а также будет обеспечен должный уровень соблюдения трудового законодательства в отношении охранников ЧОП, привлекаемых к сотрудничеству с Росгвардией.

В настоящее время законодательство гарантирует лишь страхование охранников ЧОП на случай их гибели или получения любого вреда здоровью в ходе выполнения своих обязанностей. При чем страхование сотрудников проводится за счет частной охранной организации, в которой они работают.