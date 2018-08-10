Делиться надо: помощник Путина о предложении изъять сверхдоходы у крупного бизнеса

Помощник главы РФ Андрей Белоусов разъяснил суть собственной инициативы изъять дополнительные доходы у 14 металлургических, нефтехимических и химических компаний России основополагающим законом капитализма.

Он рассказал, откуда крупные компании получают сверхдоходы. По его словам, они обязаны этим средствам независящим от деятельности предприятий макроэкономическим факторам. Например прибыль достается крупному бизнесу благодаря росту мировых цен на предложенную ими продукцию и ослабление рубля.

Такое положение не устраивает Белоусова, поэтому он и обратился к положениям капитализма, а именно главному закону.

«Любителям рассказывать анекдоты хочу напомнить главный закон капитализма: «Делиться надо» , — передают слова политика «Ведомости».

Помощник президента объяснил, что с помощью его предложения будет проще распределять налоговую нагрузку равномерно. Также он уточнил, что сегодня сверхдоходы изымаются у сырьевых компаний исключительно посредством налога на прибыль, за исключением нефтяников.

Предложенный Белоусовым проект предлагает механизм, который действует, опираясь на три фактора: ослабление рубля, изменение конъюнктуры, а также инвестиции компаний в собственное производство. При этом последний пункт должен рассматриваться с учетом средств, направленных на наилучшие и доступные технологии, которые повысят экологичность производства.