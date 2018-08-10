Мы в соц.сетях:
Минобороны модернизирует Ил-22М11

Минобороны модернизирует Ил-22М11

 Частным охранникам могут предоставить льготы за помощь полиции

Частным охранникам могут предоставить льготы за помощь полиции
Не море и не озеро. В Актау определят правовой статус Каспия

Не море и не озеро. В Актау определят правовой статус Каспия

 СБУ вновь обвинила журналиста Коцабу в государственной измене

СБУ вновь обвинила журналиста Коцабу в государственной измене
Захарова посетила в сербском Гуче Международный фестиваль трубачей

Захарова посетила в сербском Гуче Международный фестиваль трубачей

 Свыше 30 человек пострадали во время митинга в Румынии

Свыше 30 человек пострадали во время митинга в Румынии

Минобороны модернизирует Ил-22М11

Минобороны модернизирует Ил-22М11

 Частным охранникам могут предоставить льготы за помощь полиции

Частным охранникам могут предоставить льготы за помощь полиции
Не море и не озеро. В Актау определят правовой статус Каспия

Не море и не озеро. В Актау определят правовой статус Каспия

 СБУ вновь обвинила журналиста Коцабу в государственной измене

СБУ вновь обвинила журналиста Коцабу в государственной измене
Захарова посетила в сербском Гуче Международный фестиваль трубачей

Захарова посетила в сербском Гуче Международный фестиваль трубачей

 Свыше 30 человек пострадали во время митинга в Румынии

Свыше 30 человек пострадали во время митинга в Румынии

20:13   10 Августа 2018
Россия

Суд арестовал владелицу астраханского детсада, где связывали детей

Суд арестовал владелицу астраханского детсада, где связывали детей

В Астрахани суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте владелицы частного детского садика, сотрудников которого уличили в связывании детей пеленками.

Об этом Следственный комитет РФ сообщает в пятницу вечером в социальной сети «Там Там».

«По ходатайству следствия суд арестовал владелицу частного детского сада в городе Астрахани Зульфию Рузанову, подозреваемую в жестоком обращении с воспитанниками», - говорится в сообщении

Напомним: ранее СМИ сообщили о том, что женщина вместе с помощницами-нянечками во время тихого часа связывала воспитанников принадлежащего ей детского сада по рукам и ногам для того, чтобы они не могли передвигаться и засыпали. По выявленным фактам Следственный комитет 9 августа возбудил уголовное дело.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#суд #россия #ск рф #арест #следствие #происшествия #чп #общество #детский сад #астрахань #владелица #связывание детей
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...