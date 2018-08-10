Суд арестовал владелицу астраханского детсада, где связывали детей

В Астрахани суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте владелицы частного детского садика, сотрудников которого уличили в связывании детей пеленками.

Об этом Следственный комитет РФ сообщает в пятницу вечером в социальной сети «Там Там».

«По ходатайству следствия суд арестовал владелицу частного детского сада в городе Астрахани Зульфию Рузанову, подозреваемую в жестоком обращении с воспитанниками», - говорится в сообщении

Напомним: ранее СМИ сообщили о том, что женщина вместе с помощницами-нянечками во время тихого часа связывала воспитанников принадлежащего ей детского сада по рукам и ногам для того, чтобы они не могли передвигаться и засыпали. По выявленным фактам Следственный комитет 9 августа возбудил уголовное дело.