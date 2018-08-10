СБУ вновь обвинила журналиста Коцабу в государственной измене

Украинский журналист Руслан Коцаба рассказал в социальной сети Facebook, что Служба безопасности Украины (СБУ) возобновила обвинение против него в госизмене.

При этом он написал, что с изумлением узнал не только о возобновлении обвинений в свой адрес, но и о том, что данное обвинение уже зарегистрировано в городском суде Иавно-Франковска, а также, что он вместе со своим адвокатом оказывается уже дважды нет явился к следователю по повестке, в связи с чем им отказано в ознакомлении с предъявленным обвинением.

Также журналист сообщил, что СБУ возобновила обвинения по делу, которое было заведенного в январе 2015 года, и по которому он в мае текущего года был полностью оправдан Апелляционным судом Львовской области.

Руслана Коцабу обвиняли в госизмене и подрывной деятельности против Украины в связи с тем, что он не раз бывал в Донбассе и не одобрял действий Вооруженных сил Украины там, а также в связи с размещенным им в январе 2015 года в социальных сетях видео, на котором он заявил, что не собирается идти в украинскую армию и призвал всех единомышленников также уклоняться от этого.