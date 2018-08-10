Россельхознадзор потребовал Казахстан объяснить рост поставок фруктов в РФ

Соответствующее заявление появилось по завершении переговоров замглавы Россельхознадзора Юлии Швабаускене с вице-министром сельского хозяйства Казахстана Гульмирой Исаевой.

Ведомство зафиксировало значительный рост поставок персиков, яблок и нектаринов казахстанского происхождения в Россию, в связи с этим Швабаускене обратилась к коллеге с просьбой объяснить месторождения данных продуктов. Она подчеркнула, что теперь появилась необходимость фиксировать в фитосанитарных сертификатах название хозяйствующих субъектов, которые занимались выращиванием того или иного товара, отправленного в РФ.

Подобные вопросы Россельхознадзор выдвигал и другим странам-поставщикам, поскольку существует угроза получения реэкспорта санкционной продукции, содержащей карантинные объекты. Например, случаи подобных нарушений были выявлены со стороны Белоруссии.