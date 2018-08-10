США создают новую систему навигации

Пентагон намерен создать альтернативу GPS.

Согласно отчету о развитии космических сил США, планируется развитие отрасли систем глобального позиционирования и навигации. Причиной стала боязнь американцев, что Россия или Китай смогут ликвидировать либо подавить американскую спутниковую систему глобального позиционирования. В отчете нет данных о сроках и вариантах систем будущих разработок.

Помимо разработки новой системы, в отчете написано о создании четырех подразделений космических войск Америки.

Вице-президент США Майк Пенс 9 августа объявил о создании министерства по космосу, старт которого планируется через два года. Президент Америки Дональд Трамп давно ставил задачу о выделении космических войск как самостоятельной ветви и призывал к доминированию в данной сфере.

К концу текущего года Пентагон подготовит законодательное предложение по формированию военно-космических сил. Оно должно пройти как часть предложений по бюджету Белого Дома в 2020 году.

На данный момент только две спутниковые системы обеспечивают полное и бесперебойное покрытие планеты - GPS и ГЛОНАСС.