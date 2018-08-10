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20:30   10 Августа 2018
Весь мир

США создают новую систему навигации

США создают новую систему навигации

Пентагон намерен создать альтернативу GPS.

Согласно отчету о развитии космических сил США, планируется развитие отрасли систем глобального позиционирования и навигации. Причиной стала боязнь американцев, что Россия или Китай смогут ликвидировать либо подавить американскую спутниковую систему глобального позиционирования. В отчете нет данных о сроках и вариантах систем будущих разработок. 

Помимо разработки новой системы, в отчете написано о создании четырех подразделений космических войск Америки. 

Вице-президент США Майк Пенс 9 августа объявил о создании министерства по космосу, старт которого планируется через два года. Президент Америки Дональд Трамп давно ставил задачу о выделении космических войск как самостоятельной ветви и призывал к доминированию в данной сфере. 

К концу текущего года Пентагон подготовит законодательное предложение по формированию военно-космических сил. Оно должно пройти как часть предложений по бюджету Белого Дома в 2020 году.

На данный момент только две спутниковые системы обеспечивают полное и бесперебойное покрытие планеты - GPS и ГЛОНАСС.

 

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Автор: Анна Манц
#россия #сша #пентагон #китай #gps #глонасс
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