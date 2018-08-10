«Газпром» доволен решением ВТО по спору с ЕС

Компания «Газпром» удовлетворена тем, что Всемирная торговая организация Указала Евросоюзу на нарушения в «Третьем энергопакете» и рассчитывает устранение данных нарушений путем приведения законодательства ЕС в соответствие с требованиями ВТО.

С таким заявлением в пятницу выступило Управление информацией ПАО «Газпром», комментируя опубликованный доклад Третейской группы ВТО, в котором международная организация признает правоту российской стороны по трем из шести пунктов в споре с Евросоюзом о правомерности «Третьего энергопакета» . При этом в заявлении компании говорится, что нормы «Третьего энергопакета», в которых ВТО выявила нарушения, Брюссель, тем не менее, уже успешно реализовал, добившись того, чтобы российская газовая компания продала свои доли в сетевых компаниях или отказалась от своего влияния на них.

В «Газпроме» также отметили, что всегда выступали за то, чтобы при реализации европейской энергетической политики учитывались интересы поставщиков газа и теперь ждет, что европейские власти внесут в свое законодательство необходимые поправки, приведя его в соответствие требованиям ВТО.

Напомним: спор РФ с ВТО по третьему энергопакету велся с 2014 года. В частности, российская сторона была не согласна с требованием «Третьего энергопакета», согласно которому компании, добывающие газ, не имели права быть собственниками магистрального газопровода. Эти же требования в свое время стали препятствием для реализации газопровода «Южный поток».