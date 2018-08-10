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19:44   10 Августа 2018
Весь мир

США назвали угрозу нацбезопасности причиной повышения пошлин на турецкую сталь

США назвали угрозу нацбезопасности причиной повышения пошлин на турецкую сталь

Представитель Белого дома Линдси Уолтерс объяснила решение Трампа об увеличении тарифов на турецкую сталь и алюминий вдвое и опровергла слухи о связи повышения пошли с торговыми переговорами.

Глава США Дональд Трамп анонсировал соответствующее решение в Twitter. По его словам, американо-турецкие отношения претерпевают не лучший период. Также президент отметил нестабильность экономики Турции.

США назвали угрозу нацбезопасности причиной повышения пошлин на турецкую сталь

«Турецкая лира заметно скользит вниз, на фоне этого доллар США намного стабильнее и сильней!»

Однако собственное решение лидер не обосновал.

Уолтерс подтвердила, что документы по увеличению на 20 процентов пошлин на алюминий и 50 - на сталь, действительно, подготовлены по личному указанию Трампа. По ее словам, основанием для этого решения стала 232 статья об импорте из ряда стран, чей экспорт создает угрозу нацбезопасности. Согласно этому положению введение пошли не зависит от переговоров по торговым или любым иным вопросам.

США назвали угрозу нацбезопасности причиной повышения пошлин на турецкую сталь

Турецкий президент Тайип Эрдоган прокомментировал действия США. Он заверил население, что страна не проиграет в торговой войне, невзирая на то, что новые тарифы вызвали еще большее падение национальной валюты - лиры.  

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Автор: Екатерина Розина
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