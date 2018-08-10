Мертвого мужчину нашли в канализации Москвы

В четверг, 9 августа, в коллекторе у Волоколамского шоссе нашли тело двадцатисемилетнего мужчины.

Старший помощник руководителя московского ГСУСК России по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова рассказала журналистам о происшествии. Мужчину нашли в водосточном коллекторе, частично заполненном водой, в районе 112 дома по Волоколамскому шоссе. Умерший оставался там около четырех дней на глубине в три метра. На голове жертвы пять ссадин, нанесенных тупым предметом. Руки и ноги мужчины связаны веревкой и проволокой, соответственно.

Раннее с заявлением о пропаже брата в полицию обратился мужчина. Покойный оказался разыскиваемым, по опознанию родственника. В прошлое воскресенье, 5 августа, уроженец Узбекистана вышел из дома в Одинцово и исчез. Недалеко от места преступления была также обнаружена «Газель», принадлежавшая убитому.

По факту преступления полиция завела дело по статье «Убийство». Тело увезено в морг на экспертизу. На данный момент проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления обстоятельств и нападавшего.