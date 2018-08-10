Спасатели на Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов

Один из трех альпинистов-итальянцев, пропавших при восхождении на Монблан три дня назад, найден мертвым.

Об этом в пятницу сообщает местная радиостанция France info, напоминая при этом, что трое итальянцев – двое мужчин и женщина – не выходили на связь со вторника, когда начали восхождение на гору. На поиски пропавших отправилась группа из десяти человек, в состав которой входят шестеро итальянских спасателей. При этом поиски пропавших альпинистов ведутся при помощи вертолета и дрона.

Информации о двух оставшихся альпинистах к настоящему моменту нет.

Напомним: в начале августа текущего года на самом высоком альпийском пике – Монблане, который находится на границе Италии и Франции, погибла группа альпинистов из трех человек.