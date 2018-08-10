Мы в соц.сетях:
Сенцов заявил общественникам, что удовлетворен условиями содержания в колонии

Сенцов заявил общественникам, что удовлетворен условиями содержания в колонии

 В московском парке «Вагоноремонт» отреставрировали главный вход

В московском парке «Вагоноремонт» отреставрировали главный вход
СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

 Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой на Украине

Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой на Украине
Спасатели на Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов

Спасатели на Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов

 Еврокомиссия приветствовала решение ВТО по третьему энергопакету

Еврокомиссия приветствовала решение ВТО по третьему энергопакету
Сенцов заявил общественникам, что удовлетворен условиями содержания в колонии

Сенцов заявил общественникам, что удовлетворен условиями содержания в колонии

 В московском парке «Вагоноремонт» отреставрировали главный вход

В московском парке «Вагоноремонт» отреставрировали главный вход
СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

 Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой на Украине

Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой на Украине
Спасатели на Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов

Спасатели на Монблане нашли тело одного из трех пропавших альпинистов

 Еврокомиссия приветствовала решение ВТО по третьему энергопакету

Еврокомиссия приветствовала решение ВТО по третьему энергопакету
19:03   10 Августа 2018
Россия

Сенцов заявил общественникам, что удовлетворен условиями содержания в колонии

Сенцов заявил общественникам, что удовлетворен условиями содержания в колонии

Члены региональной Общественно-наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу посетили  заключенного в РФ за подготовку серии терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова в ИК-8 УФСИН России.

На встрече общественников с осужденными, среди которых находился и Сенцов, присутствовали замначальника УФСИН Игорь Ракитин, а также глава исправительной колонии Сергей Скачев. 

Во время общения с Сенцовым в медико-санитарной части, ему сообщили о возможности перевестись в муниципальную больницу. Осужденный отверг предложение и заявил, что больным себя не считает. На расспросы об условиях содержания он ответил, что жалоб не имеет. 

Помимо переговоров с украинским режиссером, члены ОНК проверили общежития отрядов, участок колонии поселения и столовую. Правозащитники сняли пробу приготовленной на обед пищи и опросили заключенных о качестве питания, медицинском и коммунально-бытовом обслуживании. Осужденные оценили работу персонала колонии без замечаний.

По итогу посещения представителей ОНК было проведено совещание, на котором заключили, что в деятельности исправительного учреждения нарушений не выявлено.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #украина #политика #колония #сенцов #онк
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...