Сенцов заявил общественникам, что удовлетворен условиями содержания в колонии

Члены региональной Общественно-наблюдательной комиссии по Ямало-Ненецкому автономному округу посетили заключенного в РФ за подготовку серии терактов в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова в ИК-8 УФСИН России.

На встрече общественников с осужденными, среди которых находился и Сенцов, присутствовали замначальника УФСИН Игорь Ракитин, а также глава исправительной колонии Сергей Скачев.

Во время общения с Сенцовым в медико-санитарной части, ему сообщили о возможности перевестись в муниципальную больницу. Осужденный отверг предложение и заявил, что больным себя не считает. На расспросы об условиях содержания он ответил, что жалоб не имеет.

Помимо переговоров с украинским режиссером, члены ОНК проверили общежития отрядов, участок колонии поселения и столовую. Правозащитники сняли пробу приготовленной на обед пищи и опросили заключенных о качестве питания, медицинском и коммунально-бытовом обслуживании. Осужденные оценили работу персонала колонии без замечаний.

По итогу посещения представителей ОНК было проведено совещание, на котором заключили, что в деятельности исправительного учреждения нарушений не выявлено.