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18:51   10 Августа 2018
Весь мир

Лавров заявил Помпео, что Россия не приемлет новых санкций из-за «дела Скрипалей»

Лавров заявил Помпео, что Россия не приемлет новых санкций из-за «дела Скрипалей»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонной беседе с госсекретарем США Майком Помпео заявил, что Москва категорически не приемлет новые санкции Вашингтона, которые, как сообщалось, США планируют ввести в связи с инцидентом в Солсбери.

Об этом в пятницу сообщает МИД, добавляя также, что Лавров в беседе с Помпео напомнил, что ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, ни кто-либо еще не представил никаких доказательств причастности России к отравлению в Солсбери за время, прошедшее с момента инцидента.

Напомним: ранее Госдепартамент США анонсировал введение до конца августа двух пакетов новых антироссийских санкций из-за якобы использования Россией химического оружия.

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Автор: Александр Люблинский
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