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СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

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18:37   10 Августа 2018
Ближнее зарубежье

СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

Об этом сообщили после освобождения последней из задержанных по делу о несанкционированном доступе к информации госагентства БелТА главреда информагентства БелаПАН Ирины Левшиной.

Главу агентства содержали в лучшей женской камере с привилегированной койкой, передает БелаПАН. Она рассказала, что все сотрудники правоохранительных органов, с которыми она столкнулась во время ареста понимали абсурдность происходящего, о чем свидетельствовало их отношение.

Тем не менее, все задержанные журналисты, которые прошли серию допросов остаются подозреваемыми в преступлении, что следует из заявления белорусского СК. В документе говорится, что следователям удалось добыть доказательства, подтверждающие факты, по которым изначально возбуждено уголовное дело о несанкционированный доступ к компьютерной информации. Согласно уголовному Кодексу Белоруссии, фигурантам дела грозит до двух лет заключения.

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Автор: Екатерина Розина
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