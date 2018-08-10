СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

Об этом сообщили после освобождения последней из задержанных по делу о несанкционированном доступе к информации госагентства БелТА главреда информагентства БелаПАН Ирины Левшиной.

Главу агентства содержали в лучшей женской камере с привилегированной койкой, передает БелаПАН. Она рассказала, что все сотрудники правоохранительных органов, с которыми она столкнулась во время ареста понимали абсурдность происходящего, о чем свидетельствовало их отношение.

Тем не менее, все задержанные журналисты, которые прошли серию допросов остаются подозреваемыми в преступлении, что следует из заявления белорусского СК. В документе говорится, что следователям удалось добыть доказательства, подтверждающие факты, по которым изначально возбуждено уголовное дело о несанкционированный доступ к компьютерной информации. Согласно уголовному Кодексу Белоруссии, фигурантам дела грозит до двух лет заключения.