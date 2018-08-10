СМИ: Бывшая помощница Трампа обвинила его в расизме

Экс-советник американского президента Дональтда Трампа – Омароса Манигол-Ньюман обвинила главу государства в расизме, заявив, что он использует «слово на букву «Н».

Об этом в пятницу сообщает британское издание The Guardian, ссылаясь на еще не вышедшие мемуары женщины, с которыми оно имело возможность ознакомиться до начала продаж.

В частности, женщина в своей книге рассказала, что Дональд Трамп несколько раз употреблял «расистское слово» во время записи реалити-шоу, производством которого занималась телекомпания NBC. При этом она отмечает, что сама ни разу не слышала, как Трамп произносит «слово на букву «Н», но это лично слышали как минимум три человека, которые ей об этом и рассказали. Сама же Омароса Манигол-Ньюман слышала, как Трамп оскорбительно выражался в адрес полуфилиппинца Джорджа Конвея – мужа советника Белого дома Келлианны Конвей, об этом она тоже пишет в своей книге.

Напомним: ранее газета The Daily Beast сообщила, что Манигол-Ньюман, которая ранее являлась сотрудницей Белого дома, а до этого участвовала в телевизионном реалити-шоу Дональда Трампа «Подмастерье», написала книгу воспоминаний «Помешанный: рассказ инсайдера Белого дома Трампа». Выход книги в продажу ожидается 14 августа.