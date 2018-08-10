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СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

СК Белоруссии отпустил журналистов по «делу БелТА» на свободу

 Шесть человек погибли в ДТП с маршруткой на Украине

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18:25   10 Августа 2018
Весь мир

Демократы в США предложили сделать конгрессменом актера Ричарда Гира

Демократы в США предложили сделать конгрессменом актера Ричарда Гира

Как пишет газета New York Post, актер может стать кандидатом от штата Нью-Йорк.

Представитель 18-го избирательного округа Шон Патрик Малони в сентябре этого года планирует выдвинутся на должность генпрокурора региона. Если это ему удастся, то место освободится. На место Малони предложили кандидатуру Ричарда Гира.

Мэр города Мидлтаун Джо ДеСтефано является одним из авторов идеи. Политик хочет посмотреть, «из чего сделан Гир», а также «ликвидировать планы» президента США Дональда Трампа.

Демократы в США предложили сделать конгрессменом актера Ричарда Гира

Газета отметила, что Ричард Гир активно занимается политикой, в частности, борется за права человека в Тибете.

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Автор: Павел Никифоров
#сша #трамп #демократы #ричард гир
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