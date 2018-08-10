В московском парке «Вагоноремонт» отреставрировали главный вход

Сегодня, 10 августа, в столице официально объявили об окончании реставрации главного входа в парк.

Издание «REACTOR» рассказало о «Вагоноремонте» и планах по его благоустройству. Восстановленный вход был построен еще в 1960-х годах. Выполнена входная группа в стиле сталинского ампира, с присущей ему любовью к большому масштабу работ и единству содержания. Она состоит из четырех колонн, по высоте каждая из которых достигает нескольких метров, и деревянных арок, соединяющих колонны.

Заместитель градоначальника Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройству Петр Бирюков сообщил о новшествах парка и о результатах работы экспертов. Реставрация колонн вернула им исторический вид. Специалисты установили новое обрамление из лиственницы, имитировали кирпичную кладку. По словам Бирюкова, последняя такая работа проводилась почти 20 лет назад.

Восстановление остальной территории главного парка Дмитровского района столицы протекает в ускоренном режиме.

Вопрос об озеленении столицы поднимался еще при экс-мэре Юрии Лужкове. Десятилетие назад территории промзон, которые предполагалось сделать зелеными зонами для отдыха, были переведены в планы по строительству торговых и развлекательных центров. Но выполнения планов никто так и не увидел.

Действующий мэр Москвы Сергей Собянин еще в начале своей должностной карьеры точно обозначил цель восстановить зеленые территории и построить уютные новые парки и скверы. Ежегодно на обустройство парков из городского бюджета выделяется четыре миллиарда рублей. Строятся новые зоны отдыха и восстанавливаются исторические памятники.