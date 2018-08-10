Следственный комитет запросил у «Новой газеты» характеристику Бабченко

В рамках расследования инсценировки убийства российского журналиста Аркадия Бабченко на Украине, которая имела место весной текущего года, Следственный комитет РФ обратился в редакцию издания «Новая газета» с запросом его характеристики и личного дела.

Об этом газета сообщает в своем микроблоге Twitter, приводя там же фотографию документа, в котором, в частности, содержится просьба предоставить следствию

«Характеристику и надлежащим образом заверенную копию личного дела Аркадия Бабченко».

Документ датирован 1 августа 2018 года.

Напомним: Аркадий Бабченко являлся сотрудником «Новой газеты» в 2011 году. Инсценировку его убийства в Киеве весной 2018 года осуществила Служба безопасности Украины (СБУ). По факту произошедшего в К РФ возбудили уголовное дело.