Подозреваемый в пособничестве террористам задержан в Грузии

О задержании разыскиваемого по обвинению в пособничестве террористам Руслана Шавадзе говорится в заявлении служзбы госбезопасности Грузии.

Арест произошел в грузинском городе Батуме в четверг, 9 августа.

Правоохранители отметили, что Шавадзе является еще одним фигурантом дела о контртеррористической операции, которая была проведена в Тбилиси 22 ноября прошлого года.

Тогда во время работы силовиков, трое преступников были ликвидированы, включая подозреваемого в организации теракта в аэропорту Стамбула Ахмеда Чатаева.

Впоследствии, в Панкисском ущелье были задержаны пять человек, подозреваемых в контакте с террористическими группировками.

Следствие продолжается.