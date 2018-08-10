Подозреваемый в пособничестве террористам задержан в Грузии
О задержании разыскиваемого по обвинению в пособничестве террористам Руслана Шавадзе говорится в заявлении служзбы госбезопасности Грузии.
Арест произошел в грузинском городе Батуме в четверг, 9 августа.
Правоохранители отметили, что Шавадзе является еще одним фигурантом дела о контртеррористической операции, которая была проведена в Тбилиси 22 ноября прошлого года.
Тогда во время работы силовиков, трое преступников были ликвидированы, включая подозреваемого в организации теракта в аэропорту Стамбула Ахмеда Чатаева.
Впоследствии, в Панкисском ущелье были задержаны пять человек, подозреваемых в контакте с террористическими группировками.
Следствие продолжается.