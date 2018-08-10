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18:24   10 Августа 2018
Весь мир

Подозреваемый в пособничестве террористам задержан в Грузии

Подозреваемый в пособничестве террористам задержан в Грузии

О задержании разыскиваемого по обвинению в пособничестве террористам Руслана Шавадзе говорится в заявлении служзбы госбезопасности Грузии.

Арест произошел в грузинском городе Батуме в четверг, 9 августа.

Правоохранители отметили, что Шавадзе является еще одним фигурантом дела о контртеррористической операции, которая была проведена в Тбилиси 22 ноября прошлого года.

Тогда во время работы силовиков, трое преступников были ликвидированы, включая подозреваемого в организации теракта в аэропорту Стамбула Ахмеда Чатаева.

Впоследствии, в Панкисском ущелье были задержаны пять человек, подозреваемых в контакте с террористическими группировками.

Следствие продолжается.  

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Автор: Екатерина Розина
#политика #чп #грузия #террористы #весь мир
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